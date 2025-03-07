Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük görevlileri gençlerle umre ödüllü bilgi yarışması tanıtım seminerinde buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Üniversite ve liseli gençlere yönelik yapmış olduğu umre ödüllü bilgi yarışmasının tanıtım semineri Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Vaiz Rauf Evleksiz ve Vaiz Emine Okulu tarafından Köyceğiz Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm genç kardeşlerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.