Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanılan 574 Adet Konut Projesinden inşa ettirilen 126 adet konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Muğla Köyceğiz Toparlar Mahallesi 574 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen, 2+1 nitelikli 41 adet ve 3+1 nitelikli 85 adet olmak üzere toplamda 126 adet konutun hak sahipleri 13 Mart 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan Konut Belirleme Kurası ile belirleneceği duyuruldu. Kura çekilişinin idarenin sosyal medya hesabında canlı yayın ile yapılacağı belirtildi.