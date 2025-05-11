Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de düzenlediği ‘Orman Benim’ etkinliği kapsamında orman alanlarında atıklar toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 İlde düzenlediği ’’Orman Benim’’ etkinliği çerçevesinde Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde orman alanlarında bulunan atıklar toplanarak yeşil vatana nefes oldu. ‘Orman Benim’ etkinliği kapsamında orman alanlarında atık toplama etkinliğine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın, Köyceğiz Orman İşletme Müdür Yardımcısı Seçkin Sandal, Köyceğiz Orman İşletme Şefi Atakan Zekai Gülbüz, İlçe protokol üyeleri, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Yüksekokul Ormancılık Bölümü öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA