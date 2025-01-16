Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Köyceğiz Demirli İlkokulu’nda düzenlenen taş boyama etkinliğine katıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkokullarda dönem sonu faaliyet haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, karne öncesi Dönem Sonu Faaliyet Haftası Etkinlikleri kapsamında Demirli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Demirli İlkokulu’nda düzenlenen taş boyama etkinliğine katıldı. Karahan, eline fırçasını alarak öğrencilerle birlikte taş boyadı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, öğretmenlere gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.