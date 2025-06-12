Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu’nda başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve iki gün süren hayat mücadelesini kaybeden 3 yaşındaki Yamaç Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ve babanın oğullarının tabutuna dokunarak son vedası yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 9 Haziran günü öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi’nde bulunan Saklıkent Kanyonu’nda ailesiyle birlikte kanyonda gezen Yamaç Çetin’in başına, yerinden kopan taş isabet etti. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük çocuk, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye’de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yamaç için Fethiye Merkez Ertuğrul Gazi Camii’nde öğle namazını müteakip çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı kılındı. Acılı anne Duygu Çetin ve baba İsmail Çetin ayakta durmakta güçlük çekerken uzun süre tabutun başında bekledi. Cenaze namazının ardından minik Yamaç, dualar eşliğinde Patlangıç Mezarlığı’nda toprağa verildi.