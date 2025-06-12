Esenyurt Belediyesi’nin doğa tutkunları için hayata geçirdiği örnek projelerden biri olan Danamandıra Tabiat Parkı, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayarak doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor.

Esenyurt Belediyesi’nin doğa tutkunları için hayata geçirdiği örnek projelerden biri olan Danamandıra Tabiat Parkı, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayarak doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor. Silivri’nin Danamandıra Köyü’nde yer alan ve Esenyurt Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan park, yemyeşil doğası, tertemiz havası ve eşsiz göl manzarasıyla dikkat çekiyor. Aileleriyle birlikte parka gelen vatandaşlar, yeşilin bin bir tonunu keşfetmenin yanı sıra doğayla baş başa keyifli vakit geçiriyor. Tesiste, çocuk oyun alanları, kameriyeler, mescit, tuvaletler ve çeşitli sosyal donatı alanlarıyla konforlu bir gün için her ayrıntı titizlikle düşünüldü.

Doğa yürüyüşleri, kuş sesleri, göl manzaraları

Danamandıra Tabiat Parkı’nı ziyaret edenler, kuş sesleri eşliğinde doğa yürüyüşlerine çıkabilir, göl kenarındaki terasta manzaranın tadını çıkarabilir ve birbirinden güzel kareleri fotoğraflayabilirler. Uygun ücret tarifesiyle hizmet veren tesis, doğayla vakit geçirmek isteyen herkese açık olurken, her gün binlerce doğaseverin buluşma noktası haline geldi. Öte yandan, Danamandıra Tabiat Parkı İstanbul’da doğal bir kaçış arayanlar için yeni bir soluk, yeni bir nefes oluyor.