Menteşe Belediyesi, hizmetlerin daha etkin ve çağın gereklerine uygun şekilde yürütülmesi adına personele yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı bünyesinde yer alan DİGEM (Dijital Gençlik Merkezi)’de belediye çalışanlarına yönelik Temel Ofis Programları eğitimi düzenlendi.

Web Tasarımcısı ve Eğitmen Güven Balta tarafından verilen ve iki gün süren eğitimde, belediye personeli ofis programlarının etkin kullanımına dair kapsamlı bilgiler edindi. Belediye personeli, word ile doküman oluşturma ve düzenlemenin yanı sıra, excel kullanımı üzerine tablo hazırlama, formül yazma, dinamik verilerle çalışma ve grafik oluşturma gibi temel ve işlevsel konularda uygulamalı eğitimler aldı. Eğitim süreci, teorik anlatımların ardından, pratiğe dayalı örnekler hazırlanması ile sona erdi.