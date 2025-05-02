Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yangı İlkokulu öğrencilerine proje kapsamında Sığla ormanlarına inceleme gezisi düzenlendi.

Köyceğiz’de bulunan Yangı İlkokulu’nun dahil olduğu Türkiye-Romanya ortaklığında yürütülen, "Tracing Water" adlı e twinning projesi kapsamında "soil activities" toprak etkinlikleri bölümünde toprakta yaşayan canlılardan; bitkiler, mantarlar ve böceklerin kendi ekosistemleri içinde incelenmesi adına ilkokul öğrencilerine Sığla ormanında bir teknik gezi gerçekleştirildi. Öğrencilere Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Doç. Dr. Mahmut Yıldıztekin ve Öğr. Gör. Dr. Kenan Akbaş tarafından ormanda karşılaşılan bitkiler tanıtıldı ve kullanımları ile ilgili bilgiler verildi.