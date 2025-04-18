Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Kudüs Macerası’ filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde geçtiğimiz günlerde vizyona giren "Kudüs Macerası" filmi özel olarak Köyceğiz Alışveriş Merkezi’nde bulunan sinemaya getirtildi. Kudüs bilincinin işlendiği animasyon filmini izleyenler oldukça beğenerek programı icra eden hocalara ve Müftülüğe de teşekkür etti. Filmi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin yanı sıra veliler, İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar izledi.