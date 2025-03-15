Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu sene kutlanmaya başlanan 13-20 Mart İyilik Haftası münasebetiyle TDV Köyceğiz Şubesi ve Köyceğiz Müftülüğü İyilik Haftasını Yetim ve öksüzlere İftar İyilik Sofrası kurarak başlattı.

Köyceğiz Uygulama Otelinde yetimler için kurulan iyilik sofrası yapılan yemek duası, konuşmalar ve hediye dağıtımı ile sona erdi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve bu seneden başlayarak her yıl 13-20 Mart tarihleri ülkemizde İyilik Haftası olarak bundan böyle kutlanacaktır. Bizlerde Müftülük ve TDV olarak İyilik Haftamızı milletimizin emanetleri yetim ve öksüzlerimiz ve yakınlarıyla birlikte iftar iyilik soframızı paylaşarak kutlayalım istedik. Yaklaşan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Peygamber efendimizin (s.a.v.), milletin emanetleri olan siz değerli kardeşlerimizle ve onların yakınları ile iftar etmekten son derece mutlu olduk. Bizlere bu müstesna günde şeref verdiğiniz için sizlere, bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza, başsavcımıza, hakim ve savcılarımıza, daire amirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak konuşmasında "On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketini ve dayanışmasını hissettiğimiz bu güzel akşamda, yetim çocuklarımız ve aileleri ile İyilik Haftasının açılışını yapıp, iftar iyilik sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen İlçe Müftülüğümüze ve TDV Köyceğiz Şubemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.