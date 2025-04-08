Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 61. Kütüphane Haftası törenle kutlandı.

Sunuculuğunu Kütüphaneci Zeynep Köseoğlu’nun yaptığı 61. Kütüphane Haftası töreni Köyceğiz 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 61. Kütüphane Haftası açılış konuşmasını Kütüphane Müdürü Kubilay Tuncer yaptı. Tuncer konuşmasında kütüphaneden yararlananların sayısı ile ilgili istatistiki bilgiler verdi. Kütüphane haftasını kutladı ve kütüphaneden yararlanmaları için okuyucuları davet etti. Kutlama programı şiirlerin söylenmesi ile devam etti. Ardından ‘Sıra dışı Okurlar’ adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi. En çok kitap okuyan okuyuculara ödül takdimi ile program sona erdi.