Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencisi Onur Akıncı’nın hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu tarafından ’desteklenmeye değer’ bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr. Gör. A. Faruk Ersoy danışmanlığında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencisi Onur Akıncı’nın yürütücüsü olduğu "Eğitim Kurumlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Stres ile Başa Çıkma ve İletişim Düzeylerinin İncelenmesi" başlıklı projesi 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekokulumuz bünyesinde görev yapan Öğr. Gör. A. Faruk Ersoy danışmanlığında proje hazırlayan, öğrencimiz Onur Akıncı’ya başarılar diler, özverili çalışmalarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.