Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi’nde bulunan mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Mera açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, meraların hayvancılık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Baydar, "Meralar; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen, kamu orta malı statüsündeki alanlardır. Hayvanların günlük kaba yem ihtiyacının karşılanabileceği en ekonomik yerlerdir. Ayrıca meralar, su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, erozyonun önlenmesi ve arıcılık faaliyetleri açısından da büyük önem taşır" dedi.

Baydar, Muğla’nın yüzde 66’sının ormanlarla kaplı olduğunu ve toplam 2 milyon 71 bin dekar tarım alanı içinde yalnızca yaklaşık 160 bin dekar alanın çayır ve mera olarak değerlendirilebildiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla il genelinde 40 bin dekar meranın ıslahının tamamlanmış olacağını vurgulayan Baydar, bu rakamın Muğla’daki mera, yaylak ve kışlak alanlarının yaklaşık yüzde 25’ine karşılık geldiğini söyledi.

Mera ıslah projelerinde üç ana unsura dikkat ettiklerini ifade eden Baydar, bu unsurları şöyle sıraladı: "Birincisi, yabancı ot ve çalıların temizlenmesi, gübreleme ve tohumlama ile ot veriminin artırılması. İkincisi, gölgelik ve sıvat gibi yapılarla hayvan refahının sağlanması. Üçüncüsü ise yaş ortalaması oldukça yüksek olan yayla çobanlarımız ve aileleri için yaşam şartlarının iyileştirilmesidir"

Bu çalışma ile Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Mahallesinde yaklaşık 400 dekar alanda toplam bütçesi 800 bin TL olan, 2023 yılında başlanan Mera Islah ve Amenajman projesi, Bakanlık imkânları kullanılarak 2025 yılı itibariyle tamamlanarak çiftçilerin kullanımına sunuldu.