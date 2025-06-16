Muğla’nın Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin Yazarlık Atölyelerinde 3 yıl boyunca yazdıkları öyküler ve bu öykülerden seçkiler " "Tomurcuklarda Açan Öyküler" adıyla kitaplaştı.

Öğrencilerin, velilerin katılımlarıyla ilk yazarlık heyecanını yaşayan öğrenciler, öykülerinin yer aldığı kitapları imzalamanın gururunu yaşadı.

Kitapların oluşum sürecinde öğrencilere yazarlık tecrübelerini aktarmaya çalıştığını söyleyen Türkçe Öğretmeni, yazar ve senarist Erdal Kara; "Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi olarak yetenek tanımlaması yapılmış öğrencilerimizin yeteneklerini yeni yüzyılın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geleceğe taşımak için Bilim ve Sanat Merkezimizin kurulduğundan bugüne kadar 3 yıl boyunca çok sayıda atölyeler ve ders içi etkinlikler düzenledik.

Yazarlık atölyemizde öykü, küçürek öykü, mitolojik kurgulu öykü, masal ve şiir türlerinde çalışmalar deneyimledik. Tomurcuklarda Açan Öyküler kitabımızda masal, öykü, küçürek öykü ve mektup türlerine yer verebildik. Çok sayıda yetenekli öğrencilerimizin kaleminden çıkan fakat sadece çok değerli yazıların arasından seçkilere yer verebildiğimiz hikâyelerle siz okuyucularımızı buluşturmak istedik. Köyceğiz BİLSEM’in Tomurcukları, nice çiçekler açması için ilham kaynağı olması temennisiyle" diyerek sözlerini tamamladı.