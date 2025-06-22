Bolu’nun Göynük ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir vatandaşın kovanlarına ayı saldırdı. Bal yemek isteyen ayı, bir kovanı tamamen parçalarken diğer kovanlara da zarar verdi. Üretici Sami Doğru, "Şükür bir tanesini parçalamış, ayımız medeniymiş" dedi.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Kozcağız köyü Köstek Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede uzun süredir arıcılık yapan Sami Doğru, sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmek üzere arazisine gitti. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Doğru, kovanlarının birçoğunu yerinden sökülmüş, çerçeveleri dağılmış halde gördü. Sami Doğru tarafından kayda alınan görüntülerde, kovanlara saldıran ayının bal yemek için bir kovanı tamamen parçaladığı, bazı kovanların ise uçuş tahtalarının koparıldığı görüldü.

"Ayımız medeniymiş"

Kameraya konuşan arı üreticisi Sami Doğru, "Arılamızın yanına geldiğimizde sabah saat 7.30’da bir ayının saldırdığını görüyoruz. Petekleri yaymış, arılara zarar vermiş çok fazla. Çerçevelerin bir kısmını boşaltmış, yemiş. Kovanlarımıza zarar vermiş. Bazılarının uçuş tahtalarını kopartmış. Şükür bir tanesini parçalamış, ayımız medeniymiş" dedi.