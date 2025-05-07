Aydın’ın Köşk ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen tatlı yarışması heyecan içinde tamamlandı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (KÖŞK MTAL) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı tarafından düzenlenen Modern Tatlı Tabağı Yarışması, 27 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Öğrenciler, modern sunum teknikleriyle hazırladıkları tatlı tabaklarını sergileyerek hem lezzet hem de görsellik açısından jüri üyelerinden tam not almak için kıyasıya yarıştı. Yarışma Jüri Üyeliğini, Muhammet Vural, Hüsnü Koç ve Alev Aydın yaparken dereceye giren isimler ve aldıkları ödüller ise 1. Zuhal Akbaş (2000 TL ödül), 2. Nazife Arslan (1500 TL ödül), 3. Betül Öztürk (1000 TL ödül), 4. Onur Adıbelli (500 TL ödül) oldu.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş yarışma sonrası yaptığı açıklamada; "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de sıkça vurgulanan Mesleki eğitimde uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu güzel etkinlik için okul idarecilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve jüri üyelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.