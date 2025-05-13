Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ‘Menteşe’deki Muğla’ kitabıyla ‘2019 Yılının En İyi Şehir Kitabı Yazarı’ seçilen M. Ali Köseoğlu, bu defa romana yaklaşan bir hikâye ile okura merhaba diyor

Muğla’nın tarih kokan Arasta Çarşısı, M. Ali Köseoğlu’nun yeni kitabı ‘Araf’ta yahut Arasta: Bir Eski Zaman Düşü’ ile edebiyat sahnesine taşınıyor. Eser, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının Muğla’daki ilk yankılarıyla açılıyor. Çarşıda okunan salâ ve Profesör Târık’ın duygusal konuşması, okuru bir anda Çanakkale’nin destansı günlerine ve Milli Mücadele’nin çetin anlarına götürüyor. Hikâye, dünle bugünü, gerçekle hayali iç içe geçirerek zamanın sınırlarını zorluyor. Arasta’nın çınar gölgesinde esnaf sohbetleriyle başlayan anlatı, Hafız Sabri’nin ailesi Hacıkadılar’ın öyküsü, Pembe Hanım ile Süleyman Efendi’nin aşkı ve Saat Kulesi’nin inşa sürecini işliyor.

Duygusal ve düşünce olarak bir serüven

Osmanlı’nın son demlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan bu yolculuk, Menteşe Gazetesi’nin işgal altındaki direnişiyle doruğa ulaşıyor. Köseoğlu, tarihi olayları sıradan insanların gözünden aktarırken, büyük mücadeleleri doğuran yerel kahramanlıklara dikkat çekiyor. Dede Korkut’un sözleriyle açılan eser, Arasta’yı sadece bir mekân değil, geçmişle günümüzü buluşturan bir köprü olarak sunuyor. Araf’ta yahut Arasta, okurlarını duygusal ve düşünce olarak bir serüvene davet ederken, tarihin izlerini bugünün ışığında yeniden keşfetme fırsatı veriyor. Kitap, internet üzerindeki satış mağazalarında satışa sunuldu.