Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu beraberlerindeki heyetle Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mesleki eğitim yatırımlarını gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk olarak KOS Anaokulu’nu ziyaret eden heyet, ardından Mesleki Eğitim Merkezi, inşaatı devam eden Meslek Yüksekokulu ve Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, mesleki eğitime çok önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizerek, bölgedeki okullarda 2 bin 422 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini paylaştı. Kütükcü, “Konya OSB olarak, bölgemizin mesleki eğitim alt yapısına son 10 yılda 380 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızla Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si olan bölgemizi, adeta bir mesleki eğitim kampüsü haline getirdik. Şu anda bölgedeki okullarımızda toplam 2 bin 422 öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, eğitim kalitesi ile ülkemizin gözde meslek liseleri arasında yer alıyor. Okulumuz gerek atölye binaları ve teknik ekipmanları ile gerekse spor kompleksleri, sosyal alanları, ücretsiz yurt ve öğle yemeği gibi imkanları ile en çok tercih edilen meslek liseleri arasında. Ayrıca mesleki eğitim merkezimiz, kreşimiz, Necmettin Erbakan Üniversitemizle hayata geçirdiğimiz ve bu yıl inşaatını tamamlamayı planladığımız meslek yüksekokulumuzla sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için azami gayret gösteriyoruz. Meslek Yüksekokulumuzda iş birliği yaptığımız Necmettin Erbakan Üniversitemize, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu’ya, eğitim kurumlarımızda görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürüm, ülkemizin geleceğini inşa etmek için mesleki eğitimi tercih eden gençlerimize. Çünkü bu gençlerimiz burada aldıkları teorik ve pratik eğitimle Türk sanayisine güç verecekler" şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin sayılı meslek yüksekokullarından biri olacak”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, Konya Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ortak hareket edilen meslek yüksekokulu projesiyle sanayinin yetişmiş eleman açığını kapatma konusunda önemli bir misyon üstlendiklerini ifade etti. Zorlu, “Şu an okulumuzda otomasyon, döküm, kaynak ve Türkiye’de ilk olacak CNC operatörlüğü bölümleri yer alıyor. Şu anda 4 olan bölüm sayısını önümüzdeki yıllarda 10’a kadar çıkartacağız. Burada bölümleri seçerken sanayinin ihtiyacına yönelik bölümler açtık, müfredatı birlikte hazırladık. İş garantisi ve eğitim burslarının verileceği okulumuz Türkiye’nin sayılı meslek yüksekokullarından biri olacak. Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetimine, sanayicilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyaretlere; Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Necip Çimen ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk İyibildiren, Ali Koçak ve Ferahim Öner de katıldı.