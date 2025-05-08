Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticilerinden Korteks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Süreç İyileştirme” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.BURSA (İGFA) - Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Korteks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı.

Kurum ve kuruluşlar arasında verimlilik bilincini artırmak, iyi uygulamaları görünür kılmak ve yeni projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Korteks, “Lojistikte Mükemmellik: Depolama ve Sevkiyat Süreçlerinde Yenilikçi Çözümler” isimli projesiyle 2024 yılı “Süreç İyileştirme” kategorisinin birincisi oldu.

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamaları açısından kritik öneme sahip olan depolama ve sevkiyat süreçlerini, yüksek verimlilikle ve düşük maliyetle yönetme hedefiyle hayata geçirilen proje; Korteks’in tedarik zincirinin bu önemli aşamalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı. Depolama ve sevkiyat gibi operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye odaklanan proje; makine öğrenme uygulamaları, özelleştirilmiş yazılımlar ve süreç optimizasyonunu içeren çok boyutlu araçlarla desteklenerek devreye alındı. Bu sayede maliyetler azaltılırken operasyonel verimlilik önemli ölçüde artırıldı.

Proje kapsamında mevcut sistemler detaylı şekilde analiz edilerek verimliliği sınırlayan sorun alanları belirlendi ve bu alanlarda somut iyileştirme adımları atıldı. Uygulama sonucunda yalnızca iş süreçleri sadeleştirilmekle kalınmadı; aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygun bir ortam oluşturuldu.