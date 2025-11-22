Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu ile başkent Tiflis’te bakanlık binasında görüşme gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu, başkent Tiflis’te Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu’nun Türkiye’ye ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma ve inceleme çalışmalarına sağlanan destek için Bakan Geladze’ye teşekkür ettiği ifade edildi. Kadıoğlu’nun kaza sonrasında Gürcistan’a gelen Türk heyetine başkanlık ettiği, heyet üyelerinin Gürcistanlı yetkililerle birlikte olay yerinde sürdürülen arama-kurtarma ve soruşturma faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Kadıoğlu’nun kazanın ardından görev yapan Gürcistan polis birimlerinin yüksek profesyonellik ve standartlarıyla öne çıktığını vurguladığı kaydedildi.

Görüşmeye İçişleri Bakanı’nın Birinci Yardımcısı Roni Meskhi, Acil Durumların Yönetimi Hizmeti Başkanı Temur Mghebrişvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, misyon başkan yardımcısı ve büyükelçiliğin birinci müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper ile askeri ataşe Albay İlhan Öktendural da katıldı.

Türkiye’ye ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, 11 Kasım’da Azerbaycan’dan dönüş yolunda Gürcistan hava sahasından geçtiği sırada Kaheti bölgesindeki Signaği Belediyesi sınırlarında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.