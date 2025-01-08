Körfez Belediyesi’nin 2025 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Komisyonu’na Şaban Aydın, İsmail Akova ve Erkan Uygun seçildi.

Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda 1 yıl süreyle görev yapacak olan denetim komisyonunun yeni üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ve 2025 yılının ilk meclisinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Söğüt, "2024 yılında Körfez için önemli ve güzel kararlar aldık. 2025 yılında da güzel hizmetler için birlikte çalışma yürüteceğimize inancım tam" dedi. Başkan Söğüt’ün açılış konuşması sonrasında tek tek gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda; meclis üyeleri, denetim komisyonu üyelerini belirlemek için oy kullandı. Gizli oylama ile gerçekleştirilen seçim sonrasında AK Parti’den Şaban Aydın ve İsmail Akova, CHP’den de Erkan Uygun denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

Gündem maddelerinin ardından önergeler de tek tek görüşülerek karara bağlandı.