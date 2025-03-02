Körfez Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla bu yıl nostalji ve maneviyat dolu programlar organize etti. İlk etkinlik Hacivat ve Karagöz oyunu oldu.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe ilgi de yoğun oldu. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı, çocuklarla birlikte oyunu izledi. Başkan Söğüt, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da çocuklarımızı unutmadık. Ay boyunca sürecek etkinliklerin ilkinde bir aradayız. Sizlerin mutluluğunu gördükçe de bizler mutlu oluyoruz. Her hafta Cuma ve cumartesi akşamları sizlere özel etkinliklerimiz olacak. Sizlerin neşesi, kahkahası ve mutluluğu ile ramazan akşamlarımız daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.