Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kore Gazisi Mehmet Gün’ün 95. yaş gününü doğum günü sürpriziyle kutladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kore Gazisi Gün’ü telefonla arayarak yeni yaşını kutladı, sağlık ve uzun ömür dileklerini iletti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü aracılığıyla il genelinde yaşayan gaziler ve şehit ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1958 yılından bugüne vatan uğruna hayatını kaybeden Muğlalı şehitlerin aziz hatıraları, ‘Muğla Şehitler Albümü’nde bir araya getirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kore Gazisi Mehmet Gün’ü doğum gününde ziyaret ederek kendisine vefalarını sundu. Ziyaret sırasında, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da telefonla arayarak Mehmet Gün’ün doğum gününü kutladı.

1950 yılında başlayan Kore Savaşı’na Türkiye’den gönderilen askerlerin arasında yer alan ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 1930 doğumlu Mehmet Gün’ün 95. yaşı Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kutlandı. Büyükşehir ekipleri ayrıca, Kavaklıdere’de yaşayan Kore Gazisi Süleyman Bozyer’i de Gazi Mehmet Gün’ün doğum gününe getirerek sürpriz yaptı. Doğum günü sürprizi ile çok mutlu olan Mehmet Gün 95 yıllık ömründe ilk defa doğum günü kutladığını söyledi.

1950 yılında gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldığını, 11 ay orada kaldığını söyleyen Mehmet Gün o dönemin şartlarında Kore’ye 1 ayda ulaştıklarını belirtti. Birçok arkadaşını savaşta şehit verdiklerini söyleyen Kore Gazisi Mehmet Gün o günden bugüne kendilerine sahip çıkan, unutmayan herkese ve ilk defa doğum gününü kutlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kore Gazisi Mehmet Gün’ü arayarak 95.yaşını kutladı. Başkan Aras; "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri "Yurtta Barış, Dünya’da Barış" ilkesi ile sadece vatan topraklarında değil görev verilen her yerde bugüne kadar kahramanca vazifesini yapmış, bundan sonra da yapacaktır. Kore Savaşı’nda da Türk askeri cesareti ve kahramanlığı ile savaşın seyrini değiştirmiştir. Muğlamızda, 1950 yılında Kore Savaşı’na katılan 6 kahraman gazimiz yaşamaktadır. Bu gazilerimizden Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Gün amcamızın 95.yaşını Büyükşehir ekiplerimizle birlikte kutladık. Aynı ilçeden silah arkadaşı Süleyman amcamızla birlikte sürpriz yaparak yeni yaşını kutladığımız Mehmet amcamıza sağlıklı, mutlu bir ömür diliyor, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.