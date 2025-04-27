İKSV’nin düzenlediği, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacıları 23 ülkeden profesyonelle buluşturdu. Hope Alkazar’daki ödül töreninde Film Geliştirme, Work in Progress ve Kısa Film Atölyesi projelerine ödüller verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Film Festivali kapsamında İKSV tarafından düzenlenen Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacıları 23 ülkeden uluslararası sinema profesyoneliyle bir araya getirdi. Hope Alkazar’da gerçekleşen ödül töreninde, Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projeler ödüllendirildi.

Work in Progress Ödülleri: Anadolu Efes Ödülü (100.000 TL): Ölü Köpekler Isırmaz (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan)

OGM Pictures İlk Film Ödülü: İsimsiz Eserler Mezarlığı (Yönetmen: Melik Kuru)

Netflix Film Destek Ödülü (150.000 TL): Beklenti (Yönetmen: Ali Özel)

Postgarden Renk Ödülü: Memento Non Mori (Yönetmen: Şeyhmus Altun)

Film Geliştirme Platformu Ödülleri: ARTEKino Ödülü (6.000 Avro): Yaşlı Kadının Gardiyanları (Yönetmen: Selda Taşkın)

Köprüde Buluşmalar Ödülü (100.000 TL): Sen Küçük Kutu (Yönetmen: Mert Kaya)

Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü: Köklerim Havada (Yönetmen: Elif Mermer)

KISA FİLM ATÖLYESİ ÖDÜLLERİ

Lumix Pro Destek Ödülü: Seçim Günü (Yönetmen: Deniz Cengiz)

Depo Film Kısa Metraj Ödülü (50.000 TL): Yapayalnız (Yönetmen: Ilgın Harput, Ömer Gürkan)

Square Eyes Danışmanlık Ödülü: Orini (Yönetmen: Gülsüm Öngen)

Törende, 2010-2023 yılları arasında Köprüde Buluşmalar’da yöneticilik yapan Gülin Üstün’e İstanbul Film Festivali Emek Ödülü takdim edildi. Ayrıca, İKSV Genç Sanatçı Fonu ve Tallinn & Baltic Event iş birliğiyle ilk kez verilen Sektöre Giriş Mentorluk Programı Katılım Ödülü, Gizay Akdoğan’a verildi.

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu etkinlik, OGM Pictures, Netflix, Fono Film gibi sponsorlarla desteklendi.