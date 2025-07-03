Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpeği otomobile bağlayarak çektirdiği tespit edilen bir kişiye jandarma ekipleri tarafından 10 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Büyükbürüngüz mahallesinde ikamet eden E.Ç.; kendisine ait köpeği otomobile bağlayarak otomobili çektirip videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile birlikte yapılan çalışma sonucu; E.Ç.’ye; ’Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak’ maddesince 10 bin 386 TL para cezası uygulandı.

Bahse konu köpek ise; hayvan barınağına teslim edilmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.