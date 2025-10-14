Afyonkarahisar’da aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U., yönetimindeki 42 BCP 386 plakalı motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak içim manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından bariyerlere çarptı. Kazada yola düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.