Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar, "Sahada arzu ettiğimiz oyunu yansıtarak iyi başladığımız lige bir galibiyetle daha devam etmek istiyoruz" dedi.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Genel anlamda bu milli arayı elimizden geldiğince iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Milli takımda olan oyuncularımız vardı. Bugün Bazoer’in de aramıza katılmasıyla beraber o anlamda tam takım olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Alanyaspor, geçen hafta Beşiktaş’ı yenmenin özgüveni ile buraya gelecek. İyi bir takım, organize bir takım. Bence hem oyuncu olarak hem antrenör olarak Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilen yabancı bir hocaya sahipler. Savunma ve hücum anlamında da ciddi organizasyonları olan, beraber hareket edebilen bir takım. Açıkçası evimizde oynayacağımız zor maçlardan bir tanesi daha bizi bekliyor. Genel olarak iyi hazırlanıyoruz. Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Sahada arzu ettiğimiz oyunu yansıtarak iyi başladığımız lige bir galibiyetle daha devam etmek istiyoruz. Umarım seyircimizin desteğiyle beraber bunu da başarabilecek güce ve kaliteye de sahibiz. Umarım bunu hafta sonu hep beraber başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor’u eli boş göndereceğiz"

Konyaspor’un defans oyuncusu Adil Demirbağ ise, "Milli takım arasında Alanyaspor maçına milli takıma giden arkadaşlarımız dışında tam takım hazırlandık. İyi gidiyor, çalışıyoruz. Son dönemlerde iç sahada Alanyaspor’a karşı şansımız tutmuyordu ama hafta sonu bu şanssızlığı kıracağız ve 3 puanla ayrılacağız. Onları eli boş göndereceğiz. Buna kaptan olarak kendi adıma ve takım arkadaşlarıma güvenerek söylüyorum. Allah’ın izniyle hafta sonu hem bizler hem de taraftarlarımız hafta içini gülerek geçirecek" diye konuştu.