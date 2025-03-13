Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’ne başvurular açıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nın (SİA) paydaşı olduğu 2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 4-6 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından SİA ortaklığıyla düzenlenecek festival, kütüphane hizmetlerini daha etkili, erişilebilir ve kullanıcılar için işlevsel hale getirmek amacıyla teknoloji dünyasıyla kütüphanecilik sektörü arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Önümüzdeki Nisan ayındaki 61. Kütüphane Haftası’nda düzenlenecek festivalin bu seneki ana teması, kütüphaneleri bilgiye erişim mekanları olarak tanımlamanın ötesine götürerek dinamik üretim merkezleri hâline getirmeyi hedefleyen bir yaklaşımı ifade ediyor.

Ayrıca kütüphanelerin okuma kültürü kazandırmasının yanı sıra 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda teknoloji, yapay zekâ, yazılım, tasarım, robotik ve girişimcilik gibi alanlara ek olarak sanatsal alanda da üretime teşvik etmesi hedefleniyor. Kütüphane sektörünün yanında farklı sektörlerden temsilcilerin bilgi ve deneyiminin aktarıldığı ve sosyo-kültürel alanların oluşturulduğu festivalde inovatif hizmetlerin kütüphane ekosistemine kazandırılması da planlanıyor.

4-6 Nisan tarihlerinde İstanbul Rami Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan etkinliğe www.kutuphaneveteknoloji.com internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.