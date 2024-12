Konya’nın Kulu ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu’ya bağlı Gökler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 06 CFC 276 plakalı otomobil sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İ.Y. (46) ile araçtaki B.Y. (19), S.Y. (59), B.Y. (21), Y.Y. (20) ve B.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.