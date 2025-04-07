Konya’nın Akşehir ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen pat pat olarak bilinen tarım aracındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.A.’nın kullandığı pat pat çay üzerindeki köprüde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına devrildi. Kazada patpat sürücüsü M.A. ile araçta bulunan M.Y. (21) ve Şemsettin Akbulut (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsettin Akbulut hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, patpat sürücüsü M.A.’yı gözaltına alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.