Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kargo minibüsü yol kenarında bulunan kanala yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (31) idaresindeki 42 AJF 238 plakalı kargo minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan kanala düştü. Kazada yan yatan araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.