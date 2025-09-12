Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan düzenekler ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri bir lisenin karşısında bulunan müstakil evin kaçak sigara üretimhanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 220 bin adet boş makaron, 30 bin adet doldurulmuş makaron, bin paket sigara, 145 kilogram kıyılmış tütün ile 3 sigara basım makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.