Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kum yığınına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yazıçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 06 BRP 334 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum yığınına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.