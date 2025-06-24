Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük heyecana sahne olan Ayak Tenisi Turnuvası, bu yıl da kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - 64 takım ve 255 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda Demirspor, turnuvanın birincisi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Turnuvaya 64 takım ve 255 sporcu katılım sağladı. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda toplamda 64 maç yapıldı. Sporcuların sergilediği performans, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Finalde Aslan FC ile Demirspor karşı karşıya geldi. Spor Konya Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın ardından rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Demirspor, turnuvanın birincisi olarak kupaya uzandı.

Aslan FC, turnuvayı ikinci sırada tamamlarken; Pelospor üçüncülüğü, Kalkan Team ise dördüncülüğü elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreninde sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.