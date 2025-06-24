Söke Belediyesi tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliği ile düzenlenen ‘Sosyal Medya Eğitimi’ gerçekleştirildi. İlçenin turizm ve tanıtım faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitim programı, Söke Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk etabında sosyal medya eğitimi verilen ve iki gün süren eğitimlerin ikinci etabında proje danışmanlığı eğitimleri yer alacak.

Alternatif turizmin gelişmesi için hayata geçirilen program, Söke’de Söke Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülüyor. Sosyal Medya Eğitimi, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmeleri ile birlikte coğrafi işaretli ürün üretimi yapan işletmeler gibi paydaşları kapsıyor. Turizmde markalaşma ve tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacak eğitim programı sayesinde, bölgenin tanıtım gücünün artırılması ve işletmelerin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitmenler Birsen Saççı ve Melisa Uyankaya Kırbaççıoğlu’nun bilgiler verdiği programda GEKA’dan Turizm Birim Uzmanı Metin Mert de yer alıyor.

Söke’deki turizm işletmelerinin bireysel tanıtımların yanında bu eğitimlerin ilçenin genel olarak tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; kendilerine katkı sağlayan GEKA’ya teşekkür etti. Sosyal medyanın daha geniş kitlelere ulaşmak anlamında günümüzde büyük bir nimet ve araç olduğunu belirten Başkan Arıkan; ilçenin turizm potansiyelinin arttırılması ve tanıtımı için hamlelerin devam edeceğini dile getirdi.