Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kanalizasyon Master Projesi” ikinci aşama çalışmaları kapsamında Sancak Mahallesi ile Büsan Sanayi arasında devam eden ana kolektör hattı kanalizasyon projesi çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya'da Sancak Mahallesi’nden sanayiye giden etapta çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Kanalizasyon Master Planımızın ikinci etabında yüzde 40 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah tamamlandığında özellikle yoğun yağışlarda Yazır, Sancak, Bosna Hersek ve Kosova mahallelerimizde olası yağmur suyu kaynaklı taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kanalizasyon Master Projesi” ikinci aşama çalışmaları kapsamında Sancak Mahallesi ile Büsan Sanayi arasında devam eden ana kolektör hattı kanalizasyon projesi çalışmalarını inceledi.

Konya’da çok önemli işler yaparken altyapıda da tarihi işlere imza attıklarını vurgulayan Başkan Altay, “2018 yılında yaptığımız Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde 3 aşamalı planımızın şu anda ikinci aşamasındayız. Birinci aşamadaki işlerimizi tamamladık, inşallah gelecek yıl itibariyle ikinci aşama da tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

YAĞMUR SUYU KAYNAKLI TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Başkan Altay, Sancak Mahallesi ile Büsan Sanayi arasında ilave bir kanalizasyon hattı inşa ettiklerini belirterek, “3 binlik borularla yaptığımız hattımızın toplam uzunluğu toplam 6 bin 766 metre. 326 milyon lira maliyetle başladığımız bu işin bir kısmını mikrotünel, bir kısmını da aç kapa olarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda Sancak Mahallesi’nden sanayiye giden etapta çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kanalizasyon Master Planımızın bu etabında yüzde 40 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah tamamlandığında özellikle yoğun yağışlarda Yazır, Sancak, Bosna Hersek ve Kosova mahallelerimizde olası yağmur suyu kaynaklı taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞEHRİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMA”

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini aktaran Başkan Altay, “Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde yaptığımız işlerin üçüncü aşamasını da tamamlayarak Konya’mızdaki hem kanalizasyon altyapısını güçlendirmeyi hem de afet durumlarında, acil durumlarda, yoğun yağışlarda su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.