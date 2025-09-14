AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de bir avuç inanmış insanın yüreğindeki ateşle doğduğunu belirtti. Özgökçen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıkıldı. O gün sandık müşahitlerinden sandık görevlilerine, mahalle başkanlarından ilçe başkanlarına, il yönetiminden gençlik kollarına, kadın kollarına, ana kademeye kadar her bir teşkilat mensubumuz bu davanın temel taşları oldu. Bu dava sadece siyasi bir parti değil, aynı zamanda milletimizin iradesini adaleti ve kalkınmayı temsil eden kutlu bir harekettir. Bu hareket teşkilatımızın gayretleri, fedakarlıkları sayesinde nice badireleri, nice zorlukları aşarak bugünlere geldi. Kadın kollarımız ev ev dolaşarak gönülleri fethetti. Gençlik kollarımız geleceğimizi şekillendirdi. Ana kadememiz stratejik kararlarla yolumuzu aydınlattı. Sandık müşahitlerimiz demokrasimizin adeta bekçileri oldu. Ama kıymetli kardeşlerim özellikle mahalle başkanlarımız, sizler bu davanın kalbi, ruhu en stratejik noktada görev yapan yiğitler oldunuz" dedi.

Konya denince geçmişten günümüze Anadolu’nun parlayan yıldızı akla geldiğini söyleyen Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Tarım ve hayvancılıkla başlayan hayatına şu günlerde ticareti, sanayiyi de eklemiş Türkiye’nin en yüksek nüfuslu 6. ili ve coğrafi olarak en büyük ilinde bulunuyoruz. 2001’de başlayan AK Parti yolculuğu 2004’te AK Parti belediyeciliği ile şehrimiz tanıştı. O günden itibaren Konya çok önemli hizmetler aldı. Şöyle etrafınıza baksanız yapılan birçok eser Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya’mızda gerçekleşti. Bu hizmet halkasına 2014 yılında çok büyük bir değişiklikle devam ettik. Büyükşehir Yasasıyla birlikte de sadece merkezde değil, Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında dünyanın en büyük belediye teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyemiz hizmet üretmeye başladı. Bugün gelinen noktada Konya modeli belediyecilik anlayışı sadece Türkiye’nin takip ettiği bir belediyecilikten öte bir uluslararası belediyecilik modeli haline geldi" diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.