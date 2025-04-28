Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Selçuklu, Karatay ve Meram’daki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğü “Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesinde 2024-2025 dönemi eğitimleri sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 bin öğrencinin katıldığı projede çocukların yangın güvenliği konusunda bilinç kazandığını belirterek, eğitime katılan minik kahramanlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesiyle daha bilinçli ve güvenli nesiller yetiştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl şehir merkezindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen teorik ve uygulamalı itfaiye programının 2024-2025 eğitimleri son öğrenci grubunun katıldığı etkinlikle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, erken yaşta afet ve acil durum farkındalığı oluşturarak daha güvenli bir toplum hedefiyle düzenledikleri proje kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram’daki ilkokul 1. sınıf öğrencilerini, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde misafir ettiklerini söyledi.

Hafta içi her gün 3 ayrı grup halinde düzenlenen eğitimlerde çocukların, yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan oyunlaştırılmış ve interaktif etkinliklerle bilgi sahibi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yangın güvenliği, temel tahliye kuralları ve 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı gibi konularda verilen eğitimler, çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesine hem de bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladı. Ben eğitimlere katılan tüm minik kahramanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ve her yıl yaklaşık 28 bin öğrencinin katıldığı “Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesi, çocukların edindikleri bilgileri ailelerine ve çevrelerine aktarmaları sayesinde toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sunuyor.