Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 2 gün süren Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı, sonuç beyannamelerinin okunmasıyla sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede başlattığı ‘Eşitlik’ hareketi için adımlar atmaya devam ediyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ hazırlıkları kapsamında Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştayda Konyaaltı’nın kısa, orta ve uzun vadede eşitlik ve tüm dezavantajlı bireyler için atacağı adımlar konuşuldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sizlerden çıkan bilgi ve birikimlerle çalıştayımız şekillenecek. 4 yıl boyunca yapacağımız işlerle alakalı bize önderlik edecek" dedi.

Çalıştayın 2’nci gününde oluşturulan katılım kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele, sağlık ve bakım hizmetleri, ekonomik güçlenme ve istihdam, erişilebilirlik ve engellilik, eğitim ve yaşam boyu öğrenme, afet ve kriz yönetimi, göç ve ayrımcılık masalarından çıkan sonuç beyannamelerinin okunmasıyla çalıştay tamamlandı. Gerçekleştirilen çalıştayda, Konyaaltı’nda toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik atılacak adımların kararları alındı.