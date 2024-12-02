Konyaaltı Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliği ile desteklenen Kuluçka Merkezi, girişimcilere sunduğu imkanlara dikkat çekiyor. Merkez teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi ve BAKA iş birliğiyle faaliyet gösteren Konyaaltı Kuluçka Merkezi, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri Merkeze davet etti. Sunduğu eğitimler, ofis desteği ve yatırımcı bağlantılarıyla yerel ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Konyaaltı Kuluçka Merkezi’nin Proje Koordinatörü Türkan Gökkaya Zeybek, girişimcileri, yatırımcılarla buluşturduklarını kaydetti.

“Girişimciler çok memnun”

Kuluçka Merkezinin desteklerini aktaran Zeybek, merkezin sadece bir çalışma alanı değil aynı zamanda girişimciler için başarı platformu olduğunu kaydetti. Zeybek, “Merkezimiz, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimcileri desteklemek, iş fikirlerini yatırımcılarla buluşturmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Ofis desteği, eğitimler ve yatırımcı bağlantıları sağlayarak girişimcilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Konyaaltı Belediyesi, bu alanda fark oluşturuyor ve girişimcilerimiz böyle bir merkeze sahip oldukları için çok memnun” dedi

Kuluçka merkezinin sağladığı desteklerden faydalanan girişimciler, projelerini hayata geçirerek başarıya ulaşıyor. Yapay zeka platformu geliştiren Yüksek Bilgisayar Mühendisi Berkay Söyler, burada kazandığı network ile 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştıklarını ifade ederken, otel müşteri ilişkilerini kolaylaştırmayı hedefleyen bir projede çalışan Mehmet Giray Nacakçı ise, merkezin sunduğu sıcak ortamın ve eğitimlerin kendilerine prestij kazandırdığını belirtti. Depremzedelere ücretsiz psikolog ve diyetisyen desteği sağlayan girişimci Yunus Emre Tufan ise, merkezin imkanları sayesinde daha fazla insana ulaştıklarını vurguladı. Girişimciler, bu fırsatları sunan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkürlerini dile getirdi.