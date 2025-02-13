Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya’nın ve dünyanın gözbebeği olan Konyaaltı Sahili’nin ülke turizmine ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konyaaltı Sahili’nin eşsiz güzelliğini daha ileriye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak konusunda tüm paydaşlarımızla aynı fikirdeyiz" dedi.

Konyaaltı Sahili bölgesinin korunması, geliştirilmesi ve turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanması amacıyla düzenlenen Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı’nın ikincisi, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, yasal kullanım alanları dışında aykırılıkları gidermeleri, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı hususunda uyarıldı.

"Kapsamlı denetim faaliyetleri daha da artacak"

Toplantıda konuşan Vali Şahin, Konyaaltı Sahili ve Antalya genelinde daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla yoğun bir denetim faaliyeti uygulanacağını ifade ederek, "Antalya’nın ve dünyanın gözbebeği olan Konyaaltı Sahili’nin ülke turizmine ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konyaaltı Sahili’nin eşsiz güzelliğini daha ileriye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak konusunda tüm paydaşlarımızla aynı fikirdeyiz. Amacımız, işletmelerimizle iş birliği içinde herkesin kazanabileceği ve tüm Antalyalıların faydalanabileceği bir çalışma gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda Antalya genelinde başta turizm tesisleri olmak üzere kamuya ve özel sektöre ait tüm tesislerin düzenli denetimlerini gerçekleştirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber geniş bir çalışma yürüteceğiz. Bu kapsamda ilçe bazlı komisyonlar kurarak, ilgili mevzuat çerçevesinde yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Konyaaltı Sahili boyunca faaliyet gösteren tüm işletmelerin mevzuata aykırı tespit edilen yapıları ve kullanım alanları tek tek sunumda gösterildi. Tesis işletmecileri, yasal kullanım alanları dışında yaptıkları aykırılıkları gidermeleri, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı hususunda uyarıldı. Ayrıca işletmelerin daha kaliteli hizmet vermeleri için personelin dikkatli seçilmesi ve daha nitelikli olması, müzik yayını yapan işletmelerin sahil yolunda yürüyen insanları rahatsız etmemesi ve yüksek sesli olmaması, sahte alkol ve sahte gıda konularında işletme sahiplerinin daha da dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş, ilgili kurum temsilcileri ve Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciler katıldı.