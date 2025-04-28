Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, projenin 2019’dan bu yana devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara öncülük eden proje kapsamında Konya’nın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"nde 4 pilot şehirden biri olan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Konya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”nın tanıtımı ile iklim finansmanına ilişkin eğitim programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yöneticileri de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hep birlikte ilerlemeyi hedeflediklerini belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Samsun, Sakarya ve Muğla’nın da yer aldığı 4 pilot ilden biri olan Konya’da, “Konya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”nın özel amaçları arasında; iklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının güçlendirilmesi, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi için kapasitenin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine uyum hibe programı ile uygulama kapasitesinin artırılması gibi başlıklar yer alıyor.

Uzman konuşmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başlayan eğitimlerin, 30 Nisan tarihinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, programa 3 tam gün katılan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.