Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Sapadere İpek Evi Üretim Merkezi’nde başlattığı ipek böceği yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz bölgesinde ipek böceği yetiştiriciliğinin gelişimini sağlayarak üretimi yeniden canlandırmayı amaçlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kozabirlik işbirliği ile Antalya’da unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliğini “İpek Evi Projesi” ile yeniden canlandırıyor. Bu kapsamda Antalya genelinde ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için eğitimler sürüyor.

Alanya’nın ardından Akseki’de de Akdeniz Bölgesi Koza Tarım Satış Kooperatifi Satış Müdürü Mehmet Sönmez ve Büyükşehir Belediyesi Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez tarafından ilk eğitimler verildi. Aksekililerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm evresi görseller kullanılarak detaylı bir şekilde anlatıldı. Dut ağacı ve ipek böceği yetiştiriciliğinin aşamaları, koza üretimi, iklim şartları ve dikkat edilmesi gereken konu başlıklarında eğitim alan kursiyerlere eğitim sonu katılım belgeleri verildi.

AKSEKİ’DE İPEKBÖCEKÇİLİĞİNE İLGİ YOĞUN

Antalya’da ipek böceği yetiştiriciliğinin gelişmesi adına önemli adımlar atıldığını belirten Kooperatif Satış Müdürü Mehmet Sönmez, Antalya’da ipek böceği yetiştiriciliği alanında Büyükşehir Belediyesi’nin önemli adımlar attığını belirterek, “Muhittin Böcek Başkanımızın 2019 yılında göreve gelmesiyle ilk fidan dağıtımlarımıza başladık. Antalya’nın neresi olursa olsun, talep olan her yere dut ağacı fidanlarımızı dağıtıyoruz. Fidanların dağıtıldığı yerlere bizler de giderek eğitimlerimizi veriyoruz. Akseki’de 250 adet dut fidanı dikildi. Rakım olarak çok uygun, bakir ve ilaçlamadan uzak bir alan. İpek böceği yetiştiriciliği için ideal bir yer. Üretime teşvik edilen kadınlar aile ekonomilerine destek sunma imkânı bulabiliyor. İlk dikilen dut fidanlarımızdan üretimler başladı. Bu ilgide bizleri son derece memnun ediyor. Alanya ve Gazipaşa’nın ardından artık batı ilçelerimize doğru genişleyeceğiz” dedi.

HEDEF İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİ ANTALYA GENELİNE YAYMAK

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez ise “İpek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akseki ilçemize bir ay önce 250 adet dut fidanlarımızı getirerek dikimini gerçekleştirmiştik. Bugün de ipek böceği yetiştiriciliği ile ilgili eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza ilk eğitimlerini verdik. Amacımız bölgemizde zaman içerinde üretimi bırakılan, unutulan kozacılığın, ipek böceği yetiştiriciliğinin bütün Antalya genelinde yeniden canlanıp yaygınlaşması” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZE DEĞER KATMAK İSTİYORUZ’

Akseki’de yaşayan kursiyerlerden Ahmet Arslan, “Eğitimimi dışarda tamamladıktan sonra yeniden Akseki’ye dönüş yaptım. Organik tarımla ilgileniyorum. Bu tarz eğitimleri çok önemli buluyorum. İpek böceği yetiştiriciliğini çok merak ediyordum. Çok eğitici ve öğretici oldu” dedi.