Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 9-10 Yaş ve 11-12 Yaş grubu lisanslı sporculara yönelik olarak düzenlenecek olan Selçuklu Belediyesi Yüzme Yarışları kayıtları başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Selçuklu Belediyesi Yüzme Yarışları’ için başvurular başladı.

Recep Durul: "Herhangi bir hocayla ne el sıkıştık, ne sözleştik" Recep Durul: "Herhangi bir hocayla ne el sıkıştık, ne sözleştik"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Selçuklu Hocacihan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan yarışlarda, 9-10 Yaş Kız- Erkek ve 11-12 Yaş Kız-Erkek sporcuları mücadele edecek. Dört farklı stilde (Kurbağalama, Kelebek, Sırt Üstü ve Serbest) gerçekleştirilecek olan yarışlarda dereceye giren ilk üç sporcu ödül çeki ile ödüllendirilecek.

Yarışlara yüzme branşında lisansı bulunun 9-10-11-12 Yaş grubundan tüm sporcular katılım sağlayabiliyor.

Turnuvaya başvuru yapacak olan kulüpler katılımcı listesini [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekirken, ferdi olarak katılım sağlayacak sporcular ise 0544 628 31 64 nolu telefonu arayarak başvuru süreci ile ilgili bilgi alabiliyor.

Kaynak: İGF