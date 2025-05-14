Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 9-10 Yaş ve 11-12 Yaş grubu lisanslı sporculara yönelik olarak düzenlenecek olan Selçuklu Belediyesi Yüzme Yarışları kayıtları başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Selçuklu Belediyesi Yüzme Yarışları’ için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Selçuklu Hocacihan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan yarışlarda, 9-10 Yaş Kız- Erkek ve 11-12 Yaş Kız-Erkek sporcuları mücadele edecek. Dört farklı stilde (Kurbağalama, Kelebek, Sırt Üstü ve Serbest) gerçekleştirilecek olan yarışlarda dereceye giren ilk üç sporcu ödül çeki ile ödüllendirilecek.

Yarışlara yüzme branşında lisansı bulunun 9-10-11-12 Yaş grubundan tüm sporcular katılım sağlayabiliyor.

Turnuvaya başvuru yapacak olan kulüpler katılımcı listesini [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekirken, ferdi olarak katılım sağlayacak sporcular ise 0544 628 31 64 nolu telefonu arayarak başvuru süreci ile ilgili bilgi alabiliyor.