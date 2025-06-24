Konya Valisi İbrahim Akın ve kent protokolü, Karatay ilçesindeki tarihi ve doğal alanları inceleyerek, yürütülen koruma ve tanıtım çalışmalarına dair bilgi aldı.KONYA (İGFA) - İnceleme gezisinin ikinci durağı Savatra Antik Kenti oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgede sürdürülen kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan tarihi buluntular hakkında heyete bilgi verdi.

Program, Obruk Kervansaray Müze Oteli ziyaretiyle sona erdi. Başkan Hasan Kılca, asırlık tarihi yapının ihya ve restorasyon süreci ile birlikte Konya’nın kültür ve turizm hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmaları protokol üyeleriyle paylaştı.

KILCA: DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ KORUYORUZ

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması ve turizme kazandırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Başkan Kılca; “Karatay, ülkemizin en özel doğal ve kültürel alanlarına ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Bu alanlardan biri olan ve 60 bin hektarlık geniş bir coğrafyayı kapsayan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunlarının doğal yaşam alanı olarak büyük bir öneme sahip. Burada yürütülen koruma ve geliştirme faaliyetleriyle bu eşsiz türün yaşamını güvence altına almak için yoğun bir emek harcanıyor. Bizler de bu noktada üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

KARATAY KONYA’NIN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Karatay’ın kültürel mirasına değinen Başkan Kılca, şunları söyledi: “Ziyaretimiz kapsamında bir diğer önemli durağımız da Savatra Antik Kenti oldu. Bu alan, Karatay’ın ve Konya’nın kadim tarihine ışık tutan önemli bir merkez konumunda. Bölgede sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.”

OBRUK KERVANSARAY CAZİBE MERKEZİ OLDU

Başkan Kılca, Obruk Kervansaray Müze Oteli hakkında da bilgi vererek, “800 yıllık geçmişe sahip olan Obruk Kervansaray Müze Oteli’ni kapsamlı restorasyon ve ihya çalışmaları sonucu Konya’nın kültür ve turizm hayatına kazandırdık. Artık bölgemiz yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Karatay Belediyesi olarak doğal ve tarihi zenginliklerimizi korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.