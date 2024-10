Konya Merkez İmam Hatip Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit,

Macit, “İmam Hatiplerini maalesef 1990’lı yıllarda yaşanılan mağduriyetlerle anıyoruz. Ülke olarak büyük vakitler kaybettik” dedi.

Deprem tehlikesi nedeniyle yıkılan Konya Merkez İmam Hatip Lisesinin yeni binasının temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı, yeni yapılacak binanın 64 dersliği, 15 labortuvarı, spor salonu ve konferans salonu ile yaklaşık 20 bin metrekare toplam alana sahip olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Burada bugün bir temel atmıyoruz, burada gelecekte yetiştireceğimiz gençlerimizin yetişmesinin temelini atıyoruz. İnşallah nice nesiller yetişecek burada" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, "Bugün nasıl biz okuduğumuz okulu 1951 yılında temelini atıp katkıda bulunan herkes o günden bugüne kadar hayırla ve dualarla yad edildiyse, bugün inşallah biz de attığımız temellerle birlikte neslin ihyasına sağlayacağımız katkının farkındayız. İnşallah biz de ömrümüz boyunca hayır ve dualarla anılacağız diye temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “1951 yılında atılan o temelden sonra o bir tohum oldu, filizlendi ve bugün elhamdülillah Konya’mızda Merkez İmam Hatibin yanında Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Okulu, Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Okulu, Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Okulları artık sadece Konya’mızın değil, Türkiye’mizin marka okulları haline geldi. Burada yetişen öğrencilerimiz her alanda çok büyük başarılar gösteriyorlar ve bizim göğsümüzü kabartıyorlar” dedi.

"Hak ettiğimiz yerlere inşallah hep beraber çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyoruz"

Törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit de konuşmasında 1990’lı yıllarda imam hatip lisesi öğrencilerinin yaşadığı sıkıntılara değindi. Macit, “Eski bir imam hatipli olarak burada bulunmak, bu temelde bir katkı sunmak benim için de çok kıymetli. Biz imam hatipleri geçtiğimiz yıllarda maalesef 1990’lı yıllarda yaşanılan mağduriyetlerle anıyoruz. Ülke olarak büyük vakitler kaybettik hem imam hatiplerde hem de meslek liseleri üzerinde. Ama çok şükür bugün bu okullardan o mağduriyetleri değil, mezun belediye başkanlarımızı, devlet adamlarımızı, iş adamlarımızı, ülkesine hizmet eden, ülkesini seven, insanını seven, manevi değerlere sahip ve yetişmiş insanlarımızı konuşuyoruz. Ne kadar şükretsek az. Son 22 yılda da Türkiye’de eğitim alanında çok büyük adımlar atıldı. Türkiye’nin dört bir tarafında çok büyük okullar yaptık. İnşallah şimdi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanımız Yusuf Tekin’in önderliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle beraber özlediğimiz, hayal ettiğimiz, hak ettiğimiz yerlere inşallah hep beraber çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyoruz” dedi.

“Örnek imam hatipler yeni bir neslin yetişmesine vesile oluyor”

Konya Merkez İmam Hatip Lisesinin temeli ile tarihe bir not düştüklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mübarek bir günde aslında tarihe bir not düşüyoruz. Konya tarihine baktığımızda Konya’nın en önemli fotoğraflarından birisi burada 1951 yılında çekilen Hacı Veyiszade hocamız olmak üzere o gün temel atma töreninde bulunan güzel insanlar hatıralarımıza geliyor. O gün yakılan meşale elhamdülillah bugün Türkiye’nin her yerinde örnek imam hatiplerle yeni bir neslin yetişmesine vesile oluyor. Konya İmam Hatip şehrimizin en önemli markalarından birisi. Tabii üzerinde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Depremden sonra binanın yıkılmasına karar vermek herkes için çok zordu ama hepimizin amacı çocuklarımızı güvenli bir eğitim yuvasında misafir etmek. Konya’ya yakışır bir şekilde onların eğitimlerini tamamlamak ve nihayet gelinen noktada artık 64 dersliğiyle bütün sosyal imkanlarının olacağı bir binanın yapılmasına karar verildi. Ben süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Alimlerimizin adımlarını çocuklarımız vesilesiyle çağın ötesine taşıyacağız”

Konya Valisi İbrahim Akın, “Bugün attığımız temel bir inancın yeniden dirilişi ve bu büyük değerli olan vefa borcumuzun bir nişanesidir. Merkez İmam Hatip Lisesi ilk kez 1951 yılında imam hatip okullarının Türkiye genelinde açılmaya başladığı bir dönemde kurulmuş, manevi iklimi ve tarihi mirasıyla iç içe nice alim ve vatansever insan yetiştirmiştir. Kuruluşundan bu yana binlerce öğrenciyi yetiştiren okulumuz, şehrimizin ilim ve maneviyat damarlarını güçlendirmeye devam edecek bir yapının teminatı olarak atılmaktadır. Köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz eğitim yuvamızla tüm alimlerimizin adımlarını çocuklarımız vesilesiyle inşallah çağın ötesine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Merkez İmam Hatip Lisesinin temeli dualarla atıldı. Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, protokol mensupları, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.