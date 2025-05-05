Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KONYA (İGFA) - Trafik kültürünün küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak bu alanda somut adımlar attıklarını dile getirdi. Bu kapsamda; Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” sayesinde, Karatay’daki 59 okuldan toplam 8 bin 4. sınıf öğrencisine hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlerin, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8.900 metrekarelik alana kurulan Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirildiğini aktaran Kılca, “Belediyemiz tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla eğitim parkına getirilen öğrencilerimiz, burada Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan görevli uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor” dedi.

Çocukların park içinde akülü araçlarla güvenli sürüş tekniklerini uygulamalı olarak öğrendiğini belirten Başkan Kılca, eğitim programında; durma, duraklama ve park etme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafik levhalarının anlamları ile yaya ve sürücü davranışları gibi temel konularda bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, trafikte saygı, sabır ve dikkat gibi değerlerin küçük yaşlarda kazanılmasının toplumun tüm kesimlerine olumlu yansıyacağını belirterek, güvenli ve sağlıklı bir toplum için trafik kurallarına uymak ve ilkyardım bilincini geliştirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.