Konya Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen “Geleneksel Türk Sanatları Yaz Dönemi Kursları” için başvurular başladı.KONYA (İGFA) - Kültür ve sanat hayatına katkı sunmak, aynı zamanda bu alana ilgi duyan vatandaşların yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Kursları, yeni dönemde de sanatseverleri Karatay Sanat Merkezi’nde buluşturuyor.

EĞİTİMLER UZMAN AKADEMİSYENLER TARAFINDAN VERİLECEK

Her yaştan katılımcıya açık olan kurslar; hat, kaligrafi, Türk desenleri ile bilgisayar destekli tezyinat tasarımı gibi alanlarda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, hem teorik bilgiler edinecek hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Eğitimler, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından görevlendirilen uzman akademisyenler ve alanında yetkin eğitmenler tarafından verilecek. Kurs süresince geleneksel sanatların tarihsel gelişimi, teknik özellikleri ve günümüz yorumları detaylı bir şekilde ele alınacak. Kursa başvurular 29 Haziran 2025 Pazar günü sona erecek. Kayıt işlemleri ve ayrıntılı bilgiye ise https://erbakan.edu.tr/negam adresinden ulaşılabilecek.

KILCA: SANAT VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel sanatların yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının, kültürel kimliğin korunması açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Sanat ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşımalıyız” dedi.

Başkan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü; “Geleneksel sanatlarımız, yüzyıllardır bizi biz yapan kültürel mirasımızın en kıymetli parçalarındandır. Bu değerleri yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz bu anlamlı projeyle, hem kadim sanat mirasımıza sahip çıkıyor hem de bu alana ilgi duyan vatandaşlarımıza nitelikli bir eğitim imkanı sunuyoruz.”

SANAT VE KÜLTÜR KARATAY’DA HAYAT BULUYOR

Karatay’da, kültür ve sanat alanında önemli projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Karatay’ı sadece bir yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda sanatın ve kültürün hayat bulduğu bir merkez haline getiriyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” diye konuştu.