Karatay Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele edecek. Takım, sahada basketbolun ruhunu en iyi şekilde yansıtarak Konya’yı gururla temsil etmeyi amaçlıyorKONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Sporun Yıldızı Karatay” sloganının çocuklar ve gençler tarafından hakkıyla yaşatıldığını kaydetti.

Heyecanlı bir yola girdiklerini aktaran Hasan Kılca, şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen spor kulübümüzü canlandırdık. Çok emek verdik, çocuklarımız da çok emek verdi. Şimdi bu başarıları görmek bizleri gururlandırıyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda bir güzel haberimiz de Basketbol takımımızdan geldi. Şimdi basketbolda yeni bir heyecana adım atıyoruz. Karatay Basketbol, yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde şehrimizi temsil edecek. Takımımıza, oyuncularımıza ve hocalarımıza TB2L’de başarılar diliyorum.”

“ŞEHRİMİZİN BASKETBOL HEYECANINI ARTIRACAĞIZ”

TB2L’de mücadele etmenin önemine değinen Kılca; “Bu ligde yer almak, sadece sportif bir başarı değil; aynı zamanda şehrimizin basketbol kültürünü daha ileri taşımak adına büyük bir adımdır. Hedefimiz, sadece skor tabelasında değil; tribünlerde, altyapılarda ve şehrimizin her köşesinde basketbol heyecanını artırmaktır. Taraftarlarımızın desteğiyle TB2L’de güçlü bir sezon geçirmek ve üst liglere emin adımlarla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basketbolseverleri takıma destek olmaya davet eden Başkan Kılca, “TB2L, yalnızca sportif bir mücadele sahası değil, aynı zamanda Türk basketbolunun yaygınlaşması açısından önemli bir platformdur. Ben takımımıza başarılar diliyor; tüm basketbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.