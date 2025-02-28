Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hayata geçirilen Çocuk Meclisi’nin ikinci dönem beşinci toplantısında ilçe komisyonları tarafından ilçe sorunlarına getirilen çözüm önerileri ele alındı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Çocuk Meclisi, 31 ilçeden çocuk temsilcilerin katılımıyla 2. dönemin 5. Toplantısını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Talut Kerem Cengiz başkanlığında toplanan Çocuk Meclisi’nde ilçe komisyonları ilçelerin sorunlarına buldukları çözüm önerilerini sundu. Toplantıda ayrıca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık ile ilgili bir de sunum yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Medeniyet Okulu Projesi kapsamında kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi; ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin şehir yönetimine katılımlarını sağlamayı, çocukların öz güvenini geliştirmeyi ve temsil kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor.

